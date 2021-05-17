Омбудсман Денісова: Політв’язень Вигівський збирається оголосити голодування, у Росії його утримують уже 7-й рік

Український політв’язень Валентин Вигівський, який сьомий рік перебуває в незаконному ув’язненні в Росії, збирається оголосити голодування.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook омбудсман Людмила Денісова.

«Постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина — без будь-яких пояснень та причин поміщує в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни», — розповіла вона.

Денісова зазначила, що через тривале перебування у важкому психоемоційному стані Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація жодним чином не зміниться.

«Вважаю дії, які свідомо вживаються адміністрацією виправної колонії, нічим іншим, як катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини, поводженням. Це є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», — наголосила омбудсман.

Також Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити відповідні умови тримання, перевірити, чи правомірно адміністрація колонії поміщала Вигівського в ШІЗО та використовувала його гроші.

Окрім цього, український омбудсман закликала міжнародну спільноту відреагувати на «ганебне порушення прав» українського політв’язня та застосувати всі можливі механізми задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Справа Вигівського

Мешканець Києва Валентин Вигівський зник у вересні 2014 року у Сімферополі, куди поїхав нібито на виставку з авіації. Згодом з’ясувалося, що чоловік поїхав до Криму, щоби передати гроші знайомій на лікування дідуся. Пізніше сам Валентин розповів родичам, що дівчина співпрацювала з ФСБ і виманила його на півострів, щоби чоловік почав працювати на Росію.

У грудні 2015 року Вигівського засудили до 11 років колонії суворого режиму за «економічне та військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії».

Наразі українець перебуває в колонії в селі Утробіно, неподалік Кірово-Чепецька у Кіровській області.