Омбудсмен Денисова: Политзаключенный Выговский собирается объявить голодовку, в России его удерживают уже 7-й год

Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который седьмой год находится в незаконном заключении в России, собирается объявить голодовку.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

«Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина. Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего соотечественника — без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены», — рассказала она.

Денисова отметила, что из-за длительного пребывания в тяжелом психоэмоциональном состоянии Валентин сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никоим образом не изменится.

«Считаю действия, которые сознательно предпринимаются администрацией исправительной колонии, ничем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека, поведением. Это является прямым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН», — отметила омбудсмен.

Также Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием обеспечить соответствующие условия содержания, проверить, правомерно ли администрация колонии помещала Выговского в ШИЗО и использовала его деньги.

Кроме этого, украинский омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на «позорное нарушение прав» украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Дело Выговского

Житель Киева Валентин Выговский исчез в сентябре 2014 года в Симферополе, куда поехал якобы на выставку авиации. Впоследствии выяснилось, что мужчина уехал в Крым, чтобы передать деньги знакомой на лечение дедушки. Позже сам Валентин рассказал родственникам, что девушка сотрудничала с ФСБ и выманила его на полуостров, чтобы мужчина начал работать на Россию.

В декабре 2015 года Выговского приговорили к 11 годам колонии строгого режима за «экономический и военный шпионаж в авиакосмической отрасли России».

Сейчас украинец находится в колонии в деревне Утробино, неподалеку от Кирово-Чепецка в Кировской области.