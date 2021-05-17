Компанії Sanofi/GSK успішно завершили другий етап випробувань своєї вакцини від коронавірусу

Там зазначили, що імунна відповідь організму волонтерів на коронавірус була такою ж, як і в тих, хто перехворів. Також компанії повідомили, що ті, хто колись хворів на коронавірус, мали досить високий імунітет вже після введення однієї дози вакцини.

У випробуванні взяли участь 722 людини, від підлітків до 95-річних, з США та Гондурасу. Тепер компанії готуються до проведення третьої фази, до якої планують залучити 35 тисяч учасників із різних країн. Вони очікують, що офіційно зареєструють свою вакцину в четвертому кварталі 2021 року.