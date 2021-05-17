Компании Sanofi/GSK успешно завершили второй этап испытаний своей вакцины от коронавируса

Французская компания Sanofi и британская компания GSK объявили об успешном завершении второй фазы испытаний собственной вакцины от коронавируса.
Об этом пишет Bloomberg.
Там отметили, что иммунный ответ организма волонтеров на коронавирус был такой же, как и у тех, кто переболел. Также компании сообщили, что те, кто когда-то болел коронавирусом, имели достаточно высокий иммунитет уже после введения одной дозы вакцины.
В испытании приняли участие 722 человека, от подростков до 95-летних, из США и Гондураса. Теперь компании готовятся к проведению третьей фазы, к которой планируется привлечь 35 тысяч участников из разных стран. Они ожидают, что официально зарегистрируют свою вакцину в четвертом квартале 2021 года.
- Еще в августе 2020 года Европейская комиссия предварительно договорилась с фармацевтическими компаниями Sanofi-GSK о закупке 300 млн вакцины против COVID-19, которые смогут получить все государства-члены ЕС.