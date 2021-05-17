Компании Sanofi/GSK успешно завершили второй этап испытаний своей вакцины от коронавируса

Там отметили, что иммунный ответ организма волонтеров на коронавирус был такой же, как и у тех, кто переболел. Также компании сообщили, что те, кто когда-то болел коронавирусом, имели достаточно высокий иммунитет уже после введения одной дозы вакцины.

В испытании приняли участие 722 человека, от подростков до 95-летних, из США и Гондураса. Теперь компании готовятся к проведению третьей фазы, к которой планируется привлечь 35 тысяч участников из разных стран. Они ожидают, что официально зарегистрируют свою вакцину в четвертом квартале 2021 года.