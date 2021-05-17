У пʼяти областях України через негоду без електрики залишилися понад 120 населених пунктів

В Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів у пʼяти областях.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сильний вітер і дощ призвели до спрацьовування систем автоматичного захисту ліній електропередач. Без електрики залишилися 59 пунктів в Дніпропетровській області, 27 в Кіровоградській, 3 і 2 в Черкаській і Житомирській відповідно.

Як повідомила пресслужба Херсонської облдержадміністрації, в області без світла наразі 50 населених пунктів і ще 12 відключені частково.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.