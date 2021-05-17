В пяти областях Украины из-за непогоды без электричества остались более 120 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сильный ветер и дождь привели к срабатыванию систем автоматической защиты линий электропередач. Без электрики остались 59 пунктов в Днепропетровской области, 27 в Кировоградской, 3 и 2 в Черкасской и Житомирской соответственно.
Как сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, в области без света сейчас 50 населенных пунктов и еще 12 отключены частично.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. По всей территории страны ожидаются грозы, а в южных и центральных областях местами возможны град и шквальный ветер до 20 метров в секунду.