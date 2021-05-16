У Харкові вибухом обвалили старий елеватор. Минулого року він встояв

У Харкові контрольованим вибухом обвалили занедбаний елеватор на вулиці Євгена Котляра (в районі Південного вокзалу).
Як повідомляє місцевий портал 057.ua, для безпечного підриву рух транспорту і пішоходів вздовж вулиці заборонили, а на місце приїхали поліцейські, рятувальники і працівники комунальних служб.
Будівля заввишки 60 метрів впала о 10:00. Її прибрали для майбутньої житлової забудови, але робочим ще потрібно знести будівлю поменше, яка входить у комплекс.
Елеватор працював з початку минулого століття. До нього звозили зерно залізницею, а в 70-ті роки він став частиною Комбінату хлібопродуктів № 2. У 1995 році його роботу зупинили. Елеватор незабаром став майданчиком для екстремалів. У 2016 році з нього зірвався 22-річний хлопець (загинув).
У жовтні 2020 року елеватор спробували підірвати, але він встояв.
- У лютому в США контрольованим вибухом обвалили будівлю Trump Plaza, в якій були розташовані готель і казино. Подію транслювали багато телеканалів США, а ведучі назвали її «нищівним кінцем правління» Дональда Трампа.