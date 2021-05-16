В Харькове взрывом обрушили старый элеватор. В прошлом году он устоял

В Харькове контролируемым взрывом обрушили заброшенный элеватор на улице Евгения Котляра (в районе Южного вокзала).

Как сообщает местный портал 057.ua, для безопасного подрыва движение транспорта и пешеходов вдоль улицы запретили, а на место приехали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

Здание высотой 60 метров рухнуло в 10:00. Его убрали для будущей жилой застройки, но рабочим еще предстоит снести здание поменьше, которое входит в комплекс.

Элеватор работал с начала прошлого века. В него свозили зерно по железной дороге, а в 70-е годы он стал частью Комбината хлебопродуктов № 2. В 1995 году его работу остановили. Элеватор вскоре облюбовали экстремалы. В 2016 году с него сорвался 22-летний парень (погиб).

В октябре 2020 года элеватор попытались взорвать, но он устоял.