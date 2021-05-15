В Англії продають будинок, у якому Агата Крісті прожила до самої смерті

Агата Крісті разом зі своїм чоловіком купила Вінтербрук-хаус у місті Воллінгфорд у 1934 році й жила там до своєї смерті у 1976 році. Саме там з-під її пера зʼявилася на світ відома у всьому світі міс Марпл та були написані останні книги про Еркюля Пуаро.

В Англії продають триповерховий будинок письменниці Агати Крісті. Його вартість оцінюють у $3,87 мільйона. Про це повідомляє BBC .

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Мер Воллінгфорда Маркус Гарріс вважає, що з будинку потрібно зробити музей і зберегти його для шанувальників королеви детективів. Він додав, що працює над планом збору коштів і сподівається відтворити ту обставу, яка була за життя письменниці.

Грегор Кляйнкнехт, який зі своєю сімʼєю жив у будинку останні 20 років, сказав, що «мешкати у такому особливому місці було привілеєм».