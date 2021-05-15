В Англии продают дом, в котором Агата Кристи прожила до самой смерти

Агата Кристи вместе со своим мужем купили Винтербрук-хаус в городе Уоллингфорд в 1934 году и жила там до своей смерти в 1976 году. Там из-под ее пера появилась на свет известная во всем мире мисс Марпл и были написаны последние книги о Эркюле Пуаро.

В Англии продают трехэтажный дом писательницы Агаты Кристи. Его стоимость оценивается в $3,87 миллиона. Об этом сообщает BBC .

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Мэр Уоллингфорд Маркус Харрис считает, что из дома нужно сделать музей и сохранить его для поклонников королевы детективов. Он добавил, что работает над планом сбора средств и надеется воссоздать ту обстановку, которая была при жизни писательницы.

Грегор Кляйнкнехт, который со своей семьей жил в доме последние 20 лет, сказал, что «жить в таком особом месте было привилегией».