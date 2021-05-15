Китайський зонд здійснив успішну посадку на Марсі

Перший китайський космічний апарат «Тяньвень-1» здійснив успішну посадку на поверхню Марса.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Національне космічне управління.

«Тяньвень-1» був запущений з провінції Хайнань у липні 2020 року. У лютому він вийшов на орбіту Марса і провів близько двох місяців, вибираючи місце для посадки.

Апарат складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Місія буде вивчати іоносферу Марсу та клімат планети.