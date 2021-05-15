Китайський зонд здійснив успішну посадку на Марсі

Перший китайський космічний апарат «Тяньвень-1» здійснив успішну посадку на поверхню Марса.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Національне космічне управління.
«Тяньвень-1» був запущений з провінції Хайнань у липні 2020 року. У лютому він вийшов на орбіту Марса і провів близько двох місяців, вибираючи місце для посадки.
Апарат складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Місія буде вивчати іоносферу Марсу та клімат планети.
Заступник керівника Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) з наукових питань Томас Цурбухен привітав Китай. «Вітаємо […] з успішною посадкою першого китайського марсохода для дослідження Марса», — написав він у Twitter.
- Місія «Тяньвень-1» стала першою автоматичною місією Китаю до Марсу. У космічному управлінні заявляли, що головна мета місії — знайти можливі ознаки життя на Марсі та допомогти вченим зрозуміти, чи можуть умови на цій планеті змінитися в майбутньому таким чином, що вона стане придатною для життя людей.
- 5 лютого 2021 року «Тяньвень-1» передав на Землю першу чітку фотографію поверхні Марсу, яка була зроблена з відстані 2,2 мільйона кілометрів.
- Китайський зонд вийшов на орбіту Марсу через добу після виходу зонда Al Amal, який відправили Обʼєднані Арабські Емірати.