Китайский зонд совершил успешную посадку на Марсе

Первый китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1» был запущен из провинции Хайнань в июле 2020 года. В феврале он вышел на орбиту Марса и провел около двух месяцев, выбирая место для посадки.

Аппарат состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Миссия будет изучать ионосферу Марса и климат планеты.