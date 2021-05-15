Китайский зонд совершил успешную посадку на Марсе

Первый китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность Марса.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.
«Тяньвэнь-1» был запущен из провинции Хайнань в июле 2020 года. В феврале он вышел на орбиту Марса и провел около двух месяцев, выбирая место для посадки.
Аппарат состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Миссия будет изучать ионосферу Марса и климат планеты.
Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил Китай. «Поздравляем [...] с успешной посадкой первого китайского марсохода для исследования Марса», — написал он в Twitter.
- Миссия «Тяньвэнь-1» была запущена в июле 2020 года и стала первой автоматической миссией Китая к Марсу. В космическом управлении заявляли, что главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе и помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодной для жизни людей.
- 5 февраля 2021 года «Тяньвэнь-1» передал на Землю первую четкую фотографию поверхности Марса, которая была сделана с расстояния 2,2 миллиона километров.
- Китайский зонд вышел на орбиту Марса спустя сутки после выхода зонда Al Amal, который отправили Объединенные Арабские Эмираты.