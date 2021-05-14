WSJ: Група хакерів, які атакували найбільший у США трубопровід Colonial Pipeline, оголосила про розпуск

Хакерське угруповання DarkSide, яке звинувачують в атаці на систему найбільшого у США трубопроводу Colonial Pipeline, оголосило, що припиняє діяльність.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дослідницькі компанії FireEye і Intel 471, що спеціалізуються на компʼютерній безпеці.

За їхньою інформацією, DarkSide повідомило про ліквідацію іншим хакерським угрупованням, пославшись на втрату доступу до інфраструктури, яку воно використовувало для проведення атак. FireEye також повідомила, що DarkSide надасть ключі дешифрування тим компаніям, які не заплатили за повернення вкрадених у них даних.

Видання повідомляє, що хакери з DarkSide поскаржилися на тиск з боку правоохоронних органів і з боку США. Сайт, яким керувала DarkSide, не працює з четверга. Такі групи, як DarkSide, нерідко розпускаються, але згодом зʼявляються під іншим імʼям, зазначає газета.

7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.