WSJ: Группа хакеров, атаковавших крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline, объявила о роспуске

Хакерская группировка DarkSide, которую обвиняют в атаке на систему крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline, объявила о прекращении деятельности.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательские компании FireEye и Intel 471, специализирующиеся на компьютерной безопасности.

По их информации, DarkSide сообщила о ликвидации другим хакерским группировкам, сославшись на потерю доступа к инфраструктуре, которую она использовала для проведения атак. FireEye также сообщила, что DarkSide предоставит ключи дешифровки тем компаниям, которые не заплатили за возврат украденных у них данных.

Издание также сообщает, что хакеры из DarkSide пожаловались на давление со стороны правоохранительных органов и со стороны США. Сайт, которым управляла DarkSide, не работает с четверга. Отмечается, что такие группы вымогателей, как DarkSide, нередко распускаются, но позже появляются под другим именем, отмечает газета.

7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.