В «Укрпошті» заявили, що власники «воскреслих» бджіл відмовляються забирати їх з відділення

Власники бджіл, які відправили їх із Закарпаття, не забирають комах із поштового відділення. Про це розповіла Закарпатська дирекція «Укрпошти», передає «24 канал».

Відправники тричі були у відділенні пошти й бачили живих бджіл. «Укрпошта» проінформувала їх про те, що необхідно забрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже «Укрпошта» не має можливості утримувати комах в належних умовах.

Наразі бджілки перебувають у 48 ящиках на складі відділення «Укрпошти» у місті Іршава.

Нагадаємо, що 11 травня бджолярі з Іршави і Виноградова (Закарпаття) відправили «Укрпоштою» замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Однак за декілька годин зʼясувалось, що всі бджоли начебто померли через відсутність повітря. За два дні глава «Укрпошти» заявив, що частина бджіл «воскресла».

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Через цей інцидент «Укрпошта» посилила правила пересилки бджіл — цього не будуть робити, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки перевищуватиме +20 °С. На майбутнє не виключили, що наступного року компанія взагалі не буде надавати цю послугу та рекомендуватиме клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників.

А поки із правилами перевезення бджіл «Укрпоштою» можна ознайомитись тут.