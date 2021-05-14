В «Укрпочте» заявили, что владельцы «воскресших» пчел отказываются забирать их из отделения

Владельцы пчел, которые отправили их из Закарпатья, не забирают насекомых с почтового отделения. Об этом рассказала Закарпатская дирекция «Укрпочты», передает «24 канал».

Отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел. «Укрпочта» проинформировала их о том, что необходимо забрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно скорее, ведь «Укрпочта» не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях.

Сейчас пчелки находятся в 48 ящиках на складе отделения «Укрпочты» в городе Иршаве.

Напомним, что 11 мая пчеловоды из Иршавы и Виноградова (Закарпатье) отправили «Укрпочтой» заказчикам специальные пакеты с пчелами, маткой и расплодом. Однако через несколько часов выяснилось, что все пчелы якобы умерли из-за отсутствия воздуха. Через два дня глава «Укрпочты» заявил, что часть пчел «воскресла».

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Из-за этого инцидента «Укрпочта» ужесточила правила пересылки пчел — этого не будут делать, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать +20 °С. Не исключают, что в следующем году компания не будет предоставлять эту услугу и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам.

А пока с правилами перевозки пчел «Укрпочтой» можно ознакомиться здесь.