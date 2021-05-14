Суд присудив штраф директорці ліцею у Львівській області, яка цькувала учнів

Сокальський районний суд визнав винною директорку ліцею у Соснівці (Львівська область) Наталію Щербань у булінгу учнів і призначив їй штраф.

Про це пише журналістка Вікторія Балицька, яка була присутня на судовому засіданні.

За її словами, розгляд справи тривав дві години. Спочатку судді заслухали свідчення чотирьох школярів, їхніх батьків, а потім саму Щербань. Також вони послухали частину відеозаписів.

Зрештою суд визнав директорку винною і наклав на неї штраф у розмірі 1 360 гривень. Сама ж жінка не вважає себе винною і планує оскаржувати рішення.