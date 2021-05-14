Суд назначил штраф директору лицея во Львовской области, которая травила учеников

Сокальский районный суд признал виновной директора лицея в Сосновке (Львовская область) Наталью Щербань в буллинге учеников и назначил ей штраф.
Об этом пишет журналистка Виктория Балицкая, которая присутствовала на судебном заседании.
По ее словам, рассмотрение дела длилось два часа. Сначала судьи заслушали показания четырех школьников, их родителей, а потом саму Щербань. Также они послушали часть видеозаписей.
В результате суд признал директора виновной и наложил на нее штраф в размере 1 360 гривен. Щербань не считает себя виновной и планирует обжаловать решение.
- 7 апреля полиция Львовской области составила админпротокол на директора Сосновского лицея из-за травли учеников за их внешний вид. В конце февраля в Facebook-сообществе «Моє містечко Соснівка» опубликовали аудиозапись, на которой женщина вычитывает детей за внешний вид. В подписи говорилось, что под «раздачу» директора Сосновского лицея № 2 Натальи Щербань попали ученики 10 класса.
- Щербань упрекала учениц за штаны с дырками на коленях, спортивные костюмы и позволила себе комментарий по поводу веса одной из школьниц.