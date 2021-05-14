У Румунії виставляють на продаж літак диктатора Чаушеску

Влада Румунії вирішила продати на аукціоні особистий літак ROMBAC 1-11 диктатора Ніколае Чаушеску.
Про це пише NewsMaker.
Аукціон призначили на 27 травня. Стартова ціна лоту — €25 тисяч.
Наразі літак входить до переліку національного надбання Румунії. Його збудували в 1982 році та використовували для внутрішніх пасажирських перевезень. Але з 1986 до 1989 року ним користувався винятково Чаушеску.
Також на аукціоні хочуть продати ще один літак, яким користувався експрезидент Румунії Йон Ілієску.
- Ніколае Чаушеску був румунським диктатором, який правив у 1965—1989 роках. Був генсеком ЦК Румунської комуністичної партії. Унаслідок протестів був скинутий з посади, а потім розстріляний.