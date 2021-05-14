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В Румынии выставляют на продажу самолет диктатора Чаушеску

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В Румынии выставляют на продажу самолет диктатора Чаушеску

Mediafax.ro

Власти Румынии решили продать на аукционе личный самолет ROMBAC 1-11 диктатора Николае Чаушеску.

Об этом пишет NewsMaker.

Аукцион назначен на 27 мая. Стартовая цена лота — €25 тысяч.

Сейчас самолет входит в список национального достояния Румынии. Его построили в 1982 году и использовали для внутренних пассажирских перевозок. Но с 1986 до 1989 года им пользовался исключительно Чаушеску.

Также на аукционе хотят продать еще один самолет, которым пользовался экс-президент Румынии Ион Илиеску.

  • Николае Чаушеску был румынским диктатором, который правил в 1965—1989 годах. Был генсеком ЦК Румынской коммунистической партии. В результате протестов был свергнут с поста, а затем расстрелян.