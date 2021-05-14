В Румынии выставляют на продажу самолет диктатора Чаушеску

Власти Румынии решили продать на аукционе личный самолет ROMBAC 1-11 диктатора Николае Чаушеску.
Об этом пишет NewsMaker.
Аукцион назначен на 27 мая. Стартовая цена лота — €25 тысяч.
Сейчас самолет входит в список национального достояния Румынии. Его построили в 1982 году и использовали для внутренних пассажирских перевозок. Но с 1986 до 1989 года им пользовался исключительно Чаушеску.
Также на аукционе хотят продать еще один самолет, которым пользовался экс-президент Румынии Ион Илиеску.
- Николае Чаушеску был румынским диктатором, который правил в 1965—1989 годах. Был генсеком ЦК Румынской коммунистической партии. В результате протестов был свергнут с поста, а затем расстрелян.