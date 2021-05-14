В Румынии выставляют на продажу самолет диктатора Чаушеску

Сейчас самолет входит в список национального достояния Румынии. Его построили в 1982 году и использовали для внутренних пассажирских перевозок. Но с 1986 до 1989 года им пользовался исключительно Чаушеску.

Также на аукционе хотят продать еще один самолет, которым пользовался экс-президент Румынии Ион Илиеску.