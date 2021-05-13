«Динамо» виграло Кубок України і вдруге за часів незалежності зробило «золотий требл»

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) став переможцем розіграшу Кубка України сезону 2020/21.

У фіналі, який відбувався у Тернополі, кияни здолали луганську «Зорю». Єдиний гол на 98-ій хвилині забив Віктор Циганков.

«Динамо» виграло другий поспіль і загалом 13-й Кубок України, зрівнявшись за цим показником із «Шахтарем». Киянам вдалося цього сезону зробити «золотий требл» — виграти чемпіонат України, Кубок та Суперкубок. Таке досягнення «Динамо» підкорилося вдруге за часів незалежності України.