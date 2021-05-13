«Динамо» выиграло Кубок Украины и второй раз за время независимости сделало «золотой требл»

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) стал победителем розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/21.

В финале, который проходил в Тернополе, киевляне одолели луганскую «Зарю». Единственный гол на 98-й минуте забил Виктор Цыганков.

«Динамо» выиграло второй подряд и в целом 13-й Кубок Украины, сравнявшись по этому показателю с «Шахтером». Киевлянам удалось в этом сезоне сделать «золотой требл» — выиграть чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок. Такое достижение «Динамо» покорилось второй раз за время независимости Украины.