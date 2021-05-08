Финал Кубка Украины в Тернополе состоится с ограниченным количеством болельщиков

Финальный матч Кубка Украины сезона-2020/2021 состоится с ограниченным количеством зрителей.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола, ссылаясь на решение оперативного штаба Тернополя.

Матч между «Динамо» (Киев) и «Зарей» (Луганск) 13 мая состоится при 20-процентной заполненности стадиона от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей. От этого количества командам-участникам в равных частях выделили билеты.

Списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ.

«Относительно других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольщины, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольщины и т.п., которые поступали и продолжают поступать в Ассоциацию футбола Тернопольщины, а также онлайн и офлайн», — сообщили в УАФ.

Таким образом центральный стадион в Тернополе смогут посетить 3 030 болельщиков.