«Буде багато зірок». HBO Max назвав дату виходу нового епізоду «Друзів» й опублікував тизер серії

Спеціальний епізод серіалу Friends («Друзі») вийде на стрімінговому сервісі HBO Max 27 травня.

Про це повідомляє холдинг Warner Media.

В епізоді, який називатиметься «Друзі: Воззʼєднання» знялися всі учасники класичного складу — Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Метью Перрі і Мет Леблан. Крім них у випуску зʼявиться безліч зірок, серед яких Девід Бекхем, Джастін Бібер, корейська група BTS, Леді Гага, актор Кіт Харінгтон, телеведучий Джеймс Корден і модель Сідні Кроуфорд.

Холдинг також опублікував невеликий тизер епізоду.