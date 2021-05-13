«Будет много звезд». HBO Max назвал дату выхода нового эпизода «Друзей» и опубликовал тизер серии

Специальный эпизод сериала Friends («Друзья») выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 27 мая.
Об этом сообщает холдинг Warner Media.
В эпизоде, который будет называться «Друзья: Воссоединение» снялись все участники классического состава — Дженифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Куроу, Дэвид Швиммер, Метью Перри и Мэт Леблан. Помимо них в выпуске появится множество звезд, среди которых Дэвид Бэкхем, Джастин Бибер, корейская группа BTS, Леди Гага, актер Кит Харингтон , телеведущий Джеймс Корден и модель Сидни Кроуфорд.
Холдинг также опубликовал небольшой тизер эпизода.
- Телеканал HBO из-за коронавируса отложил старт съемок нового эпизода сериала «Друзья». Съемки для сервиса HBO Max должны были проходить с 23 по 24 марта 2020 года.