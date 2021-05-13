На Київщині відділ поліції вибачився за дії міліціонерів, які 22 роки тому затримали жінку

Васильківський міськвідділ поліції в Київській області публічно вибачився за дії працівників міліції, які 22 роки тому затримали жительку області Любов Погребну.

Відповідне повідомлення опублікували в газеті «Голос України», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Оголошення подала ліквідаційна комісія цього міськвідділу в рамках статті про відповідальність працівників міліції за законом «Про міліцію», що вже втратив чинність.

Як зазначає інформагентство, відповідно до тексту рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 2007 року, Погребна та її колишній чоловік — лікарі, які заснували кілька громадських організацій.

15 квітня 1999 року проти колишнього чоловіка Погребної порушили кримінальну справу за незаконне привласнення гуманітарної допомоги. Того ж дня жінку заарештували, а в її помешканні провели обшуки.

Нааступного дня Васильківський міський суд арештував Погребну на три доби за невиконання наказів правоохоронців і відмову дозволити їм обшуки. А 19 квітня її арештували за підозрою у скоєнні злочину.

За словами жінки, правоохоронці допитували її вночі, погрожували та піддавали нелюдському і такому, що принижує гідність, поводженню під час допитів і утримання. А згодом помістили до психіатричної лікарні.

21 квітня жінка була звільнена під підписку про невиїзд, однак вона ще залишилася у психлікарні до 30 квітня. У рішенні ЄСПЛ йдеться, що 30 квітня того ж року була скасована підписка про невиїзд, але, за твердженням Погребної, про це їй повідомили в листі тільки 23 червня 2006 року.

У підсумку 23 травня 2000 року Київський обласний суд скасував рішення від 16 квітня 1999 року та закрив справу у звʼязку з відсутністю доказів адміністративного порушення.

Пізніше ЄСПЛ присудив Погребній €1,7 тисячі компенсації.