В Киевской области отдел полиции извинился за действия милиционеров, которые 22 года назад задержали женщину

Васильковский горотдел полиции в Киевской области публично извинился за действия сотрудников милиции, которые 22 года назад задержали жительницу области Любовь Погребную.

Соответствующее сообщение опубликовали в газете «Голос Украины», сообщает Интерфакс-Украина.

Объявление подала ликвидационная комиссия этого горотдела в рамках статьи об ответственности сотрудников милиции по закону «О милиции», что уже утратил силу.

Как отмечает информагентство, согласно тексту решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2007 года, Погребная и ее бывший муж — врачи, которые основали несколько общественных организаций.

15 апреля 1999 года против бывшего мужа Погребной возбудили уголовное дело за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В тот день женщину арестовали, а в ее доме провели обыски.

На следующий день Васильковский городской суд арестовал Погребную на трое суток за невыполнение приказов правоохранителей и отказ разрешить им обыски. А 19 апреля ее арестовали по подозрению в совершении преступления.

По словам женщины, правоохранители допрашивали ее ночью, угрожали и подвергали бесчеловечному и унижающему достоинство обращению во время допросов и содержания. А потом поместили в психиатрическую больницу.

21 апреля женщина была освобождена под подписку о невыезде, но она еще осталась в психбольнице до 30 апреля. В решении ЕСПЧ говорится, что 30 апреля того же года была отменена подписка о невыезде, но, по утверждению Погребной, об этом ей сообщили в письме только 23 июня 2006 года.

В итоге 23 мая 2000 года Киевский областной суд отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

Позже ЕСПЧ присудил Погребной €1,7 тысячи компенсации.