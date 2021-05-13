Фінал Ліги чемпіонів перенесли з Туреччини до Португалії

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими клубами «Челсі» та «Манчестер Сіті» відбудеться 29 травня у Португалії, а не Туреччині. Про це йдеться у повідомленні УЄФА.
Матч відбудеться у місті Порту на стадіоні «Драгау», а мав у Стамбулі на «Ататюрку». Від кожного клубу на грі буде по 6 тисяч уболівальників. Захід вирішили перенести через те, що Англія внесла Туреччину до «червоного» списку, Португалія ж знаходиться у «зеленому». Відтак і гравцям, і вболівальникам після повернення з гри не доведеться сидіти на карантині.
«Позбавити уболівальників можливості особисто побачити матч було неприпустимо, і я радий, що ми знайшли цей компроміс. Турецька федерація футболу і влада завжди були надійними партнерами УЄФА, і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому приїду в Стамбул на фінал Ліги чемпіонів і багато інших заходів», — сказав президент УЄФА Александер Чеферін.
Перед цим УЄФА, урядовці Великої Британії і Футбольна асоціація намагались домовитись, аби матч відбувся на лондонському стадіоні «Вемблі», однак їм не вдалося досягти угоди.
- У поточному розіграші Ліги чемпіонів брали участь і два українські клуби — київське «Динамо» і донецький «Шахтар». Обидва клуби зайняли треті місця в своїх групах і вилетіли в менш рейтинговий турнір — Лігу Європи. І «Динамо», і «Шахтар» припинили боротьбу на першій же стадії цього змагання — 1/8 фіналу. Кияни поступилися іспанському «Вільярреалу», а донеччани — італійській «Ромі».
- Чинний переможець Ліги чемпіонів — мюнхенська «Баварія». Минулого року у фіналі, який через пандемію відбувся лише в серпні, німецький клуб обіграв французький ПСЖ з рахунком 1:0.