Фінал Ліги чемпіонів перенесли з Туреччини до Португалії

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими клубами «Челсі» та «Манчестер Сіті» відбудеться 29 травня у Португалії, а не Туреччині. Про це йдеться у повідомленні УЄФА.

Матч відбудеться у місті Порту на стадіоні «Драгау», а мав у Стамбулі на «Ататюрку». Від кожного клубу на грі буде по 6 тисяч уболівальників. Захід вирішили перенести через те, що Англія внесла Туреччину до «червоного» списку, Португалія ж знаходиться у «зеленому». Відтак і гравцям, і вболівальникам після повернення з гри не доведеться сидіти на карантині.