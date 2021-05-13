Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

Финал Лиги чемпионов между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 29 мая в Португалии, а не в Турции. Об этом говорится в сообщении УЕФА.
Матч состоится в городе Порту на стадионе «Драгау», а должен был в Стамбуле на «Ататюрке». От каждого клуба на игре будет по 6 тысяч болельщиков. Мероприятие решили перенести из-за того, что Англия внесла Турцию в «красный» список, Португалия же находится в «зеленом». Поэтому и игрокам, и болельщикам после возвращения из игры не придется сидеть на карантине.
«Лишить болельщиков возможности лично увидеть матч было недопустимо, и я рад, что мы нашли этот компромисс. Турецкая федерация футбола и власть всегда были надежными партнерами УЕФА, и я надеюсь, что в ближайшем будущем приеду в Стамбул на финал Лиги чемпионов и много других мероприятий», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Перед этим УЕФА, чиновники Великобритании и Футбольная ассоциация пытались договориться, чтобы матч состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли», однако им не удалось достичь соглашения.
- В текущем розыгрыше Лиги чемпионов участвовали и два украинских клуба — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Оба клуба заняли третьи места в своих группах и вылетели в менее рейтинговый турнир — Лигу Европы. И «Динамо», и «Шахтер» прекратили борьбу на первой же стадии этого соревнования — 1/8 финала. Киевляне уступили испанскому «Вильярреалу», а дончане — итальянской «Роме».
- Действующий победитель Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». В прошлом году в финале, который из-за пандемии прошел только в августе, немецкий клуб обыграл французский ПСЖ со счетом 1:0.