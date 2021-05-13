Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

Финал Лиги чемпионов между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 29 мая в Португалии, а не в Турции. Об этом говорится в сообщении УЕФА.

Матч состоится в городе Порту на стадионе «Драгау», а должен был в Стамбуле на «Ататюрке». От каждого клуба на игре будет по 6 тысяч болельщиков. Мероприятие решили перенести из-за того, что Англия внесла Турцию в «красный» список, Португалия же находится в «зеленом». Поэтому и игрокам, и болельщикам после возвращения из игры не придется сидеть на карантине.