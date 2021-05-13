Премія YUNA назвала переможців: alyona alyona і MONATIK стали найкращими виконавцями

У київському Палаці «Україна» 12 травня відбулася Х церемонія вручення музичної премії YUNA в 17 номінаціях.

Про це повідомляє Укрінформ.

Найкращою виконавицею року стала alyona alyona, а співак MONATIK — найкращим виконавцем. Крім того, alyona alyona перемогла в номінації «Найкращий хіп-хоп хіт» — пісня «Гори» з KALUSH.

У номінації «Найкраща пісня року» переміг Артем Пивоваров з піснею «Дежавю».

Премію в номінації «Найкраща пісня іншою мовою» отримала Вєрка Сердючка за трек “Make It Rain Champagne”.

Найкращим поп-гуртом року стали TVORCHI. Також вони отримали дві статуетки за альбом 13 waves («Найкращий альбом») і пісню “Bonfire” («Найкращий електронний хіт»).

Найкращим рок-гуртом стали The HARDKISS, а її вокалістка Юлія Саніна і співачка Тіна Кароль удостоїлися статуетки за найкращу спільну пісню — «Вільна».

Відкриттям року стала співачка Lida Lee.

Найкращим відеокліпом визнали «Історія України за 5 хвилин» гурту ТНМК.