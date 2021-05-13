Премия YUNA назвала победителей: alyona alyona и MONATIK стали лучшими исполнителями

В киевском Дворце «Украина» 12 мая состоялась Х церемония вручения музыкальной премии YUNA в 17 номинациях.
Об этом сообщает «Укринформ».
Лучшей исполнительницей года стала alyona alyona, а певец MONATIK — лучшим исполнителем. Кроме того, alyona alyona победила в номинации «Лучший хип-хоп хит» — песня «Горы» с KALUSH.
В номинации «Лучшая песня года» победил Артем Пивоваров с песней «Дежавю».
Премию в номинации «Лучшая песня на другом языке» получила Верка Сердючка за трек “Make It Rain Champagne”.
Лучшей поп-группой года стали TVORCHI. Также они получили две статуэтки за альбом 13 waves («Лучший альбом») и песню “Bonfire” («Лучший электронный хит»).
Лучшей рок-группой стали The HARDKISS, а ее вокалистка Юлия Санина и певица Тина Кароль удостоились статуэтки за лучшую совместную песню — «Свободная».
Открытием года стала певица Lida Lee.
Лучшим видеоклипом признали «История Украины за 5 минут» группы ТНМК.
- YUNA — ежегодная украинская национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards. Премию учредили 27 октября 2011 года. Номинантов и победителей премии определяет профессиональное жюри, руководствуясь регламентом. Честность честность подсчета голосов членов жюри отслеживает аудиторская компания Deloitte.
- В прошлом году победили MONATIK, Jerry Heil, «Антитела» и другие.