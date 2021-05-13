Премия YUNA назвала победителей: alyona alyona и MONATIK стали лучшими исполнителями

В киевском Дворце «Украина» 12 мая состоялась Х церемония вручения музыкальной премии YUNA в 17 номинациях.

Об этом сообщает «Укринформ».

Лучшей исполнительницей года стала alyona alyona, а певец MONATIK — лучшим исполнителем. Кроме того, alyona alyona победила в номинации «Лучший хип-хоп хит» — песня «Горы» с KALUSH.

В номинации «Лучшая песня года» победил Артем Пивоваров с песней «Дежавю».

Премию в номинации «Лучшая песня на другом языке» получила Верка Сердючка за трек “Make It Rain Champagne”.

Лучшей поп-группой года стали TVORCHI. Также они получили две статуэтки за альбом 13 waves («Лучший альбом») и песню “Bonfire” («Лучший электронный хит»).

Лучшей рок-группой стали The HARDKISS, а ее вокалистка Юлия Санина и певица Тина Кароль удостоились статуэтки за лучшую совместную песню — «Свободная».

Открытием года стала певица Lida Lee.

Лучшим видеоклипом признали «История Украины за 5 минут» группы ТНМК.