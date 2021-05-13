Міноборони США зняло санкції з Xiaomi

Влада США остаточно зняла санкції з китайського виробника електроніки Xiaomi, запроваджені ще президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство оборони США і Xiaomi досягли угоди про скасування санкцій 11 травня. В середині січня Міністерство оборони внесло Xiaomi до списку компаній, які, за його твердженням, повʼязані з китайськими військовими. На компанії зі списку поширюються суворі обмеження, включаючи заборону на інвестиції у США.

Повідомляється, що сторони все ще обговорюють деталі врегулювання і розраховують завершити цей процес до 20 травня.