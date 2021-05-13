Міноборони США зняло санкції з Xiaomi

Влада США остаточно зняла санкції з китайського виробника електроніки Xiaomi, запроваджені ще президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє CNN.
Міністерство оборони США і Xiaomi досягли угоди про скасування санкцій 11 травня. В середині січня Міністерство оборони внесло Xiaomi до списку компаній, які, за його твердженням, повʼязані з китайськими військовими. На компанії зі списку поширюються суворі обмеження, включаючи заборону на інвестиції у США.
Повідомляється, що сторони все ще обговорюють деталі врегулювання і розраховують завершити цей процес до 20 травня.
- У березні Федеральний суд США тимчасово призупинив санкції проти китайського виробника гаджетів Xiaomi. Компанія подала до суду, оскільки вирішила, що США не надали доказів про співпрацю Xiaomi з китайськими спецслужбами.