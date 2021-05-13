Минобороны США сняло санкции с Xiaomi

Власти США окончательно сняли санкции с китайского производителя электроники Xiaomi, введенные еще президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

Министерство обороны США и Xiaomi достигли соглашения об отмене санкций 11 мая. В середине января Министерство обороны добавило Xiaomi в список компаний, которые, по его утверждению, связаны с китайскими военными. На компании из списка распространяются суровые ограничения, включая запрет на инвестиции в США.

Сообщается, что стороны все еще обсуждают детали урегулирования и рассчитывают завершить этот процесс до 20 мая.