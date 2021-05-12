В Україні за 2020 рік зросла кількість мільйонерів — на 6%

За 2020 рік понад один мільйон гривень задекларував 8 451 українець — у 2019 році таких було менше на 6%. Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів зафіксована в Києві (3 375 осіб), Дніпропетровській (684), Харківській (595) та Київській (540) областях. Разом вони задекларували дохід у сумі 70,4 мільярда гривень і заплатили 1,6 мільйона податків.