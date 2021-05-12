В Украине за 2020 год выросло количество миллионеров — на 6%

За 2020 год более одного миллиона гривен задекларировал 8 451 украинец — в 2019 году их было меньше на 6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Традиционно наибольшее количество миллионеров регистрируется в Киеве (3 375 человек), Днепропетровской (684), Харьковской (595) и Киевской (540) областях. Вместе они задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн и заплатили с них 1,6 млн гривен налога.