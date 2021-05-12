В Украине за 2020 год выросло количество миллионеров — на 6%

За 2020 год более одного миллиона гривен задекларировал 8 451 украинец — в 2019 году их было меньше на 6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.
Традиционно наибольшее количество миллионеров регистрируется в Киеве (3 375 человек), Днепропетровской (684), Харьковской (595) и Киевской (540) областях. Вместе они задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн и заплатили с них 1,6 млн гривен налога.
Больше всего налогов заплатил житель Киева, который задекларировал более миллиарда гривен — заплатил в госказну почти 80 млн грн.
Всего в 2021 году доходы задекларировали почти 472 тысячи граждан, так же, как и в прошлом году. Вообще активно декларировали доходы жители Запорожской (почти 51 тысяча деклараций), Днепропетровской (почти 40 тысяч) и Херсонской (более 37 тысяч) областей.
- За период пандемии состояние миллиардеров выросло на 27% — это более $10 триллионов.