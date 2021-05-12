Опитування: Більшість українців проти відкриття ринку землі в Україні та продажу ділянок іноземцям

Також 77% респондентів вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку обігу землі мають ухвалювати на всеукраїнському референдумі, 16% опитаних не підтримують таку ініціативу.

Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг» за 23—27 квітня 2021 року.

Взяти участь у референдумі однозначно готові 58% респондентів, 20% — не пішли б на референдум, 17% — найімовірніше взяли б участь.

Водночас 64% з тих, хто взяв би участь у такому референдумі, проголосували б проти запровадження в Україні ринку землі, лише 36% — підтримали б цю ініціативу.

Окрім цього, третина опитаних вважають, що найбільше вплинув на ухвалення рішення про запровадження ринку обігу землі президент і Верховна Рада (по 32%). Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд країни.

Згідно з результатами опитування, про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних — 78%. Із них 46% багато чули про це, 32% — щось чули. Ще 22% нічого про це не знають — найбільше таких людей серед наймолодших респондентів, мешканців міст та тих, хто не має земельного паю.

Зазначимо, опитування проводилося серед 2 тисяч мешканців України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.