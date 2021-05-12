Опрос: Большинство украинцев против открытия рынка земли в Украине и продажи участков иностранцам

Также 77% респондентов считают, что решение о введении в Украине рынка оборота земли должны принимать на всеукраинском референдуме, 16% опрошенных не поддерживают такую инициативу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг» за 23—27 апреля 2021 года.

Принять участие в референдуме однозначно готовы 58% респондентов, 20% — не пошли бы на референдум, 17% — скорее приняли бы участие.

В то же время 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме, проголосовали бы против введения в Украине рынка земли, только 36% — поддержали бы эту инициативу.

Кроме этого, треть опрошенных считают, что наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка оборота земли имели президент и Верховная Рада (по 32%). Лишь 12% считают, что на это решение повлияло правительство страны.

Согласно результатам опроса, об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года знают две трети опрошенных — 78%. Из них 46% много слышали об этом, 32% — что-то слышали. Еще 22% ничего об этом не знают — больше всего таких людей среди самых молодых респондентов, жителей городов и тех, у кого нет земельного пая.

Отметим, опрос проводился среди 2 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.