Апарат Voyager-1 зафіксував «безперервний гул», що доноситься з-поза меж Сонячної системи

Космічний апарат Voyager-1 зафіксував «безперервний гул», що доноситься з-за меж Сонячної системи, який може бути сигналом міжзоряного плазми.
Про це пише CNN.
Науці відомо, що простір між зірками за межами Сонячної системи не повністю складається з порожнечі. Однак виявити і виміряти міжзоряний матеріал вченим важко. Тепер же спеціалісти заявляють, що у них зʼявився більш точний спосіб більше дізнатися про цей матеріал.
«Гул дуже слабкий і монотонний, тому що знаходиться у вузькій смузі частот. Це слабкий, безперервний гул міжзоряного газу», — заявила Стелла Кох Окер з Корнельського університету з астрономії.
Шум міжзоряного плазми зонд засік на відстані у 23 мільярди кілометрів. Це перший випадок, коли дані про простір за межами Сонячної системи безпосередньо вдалося отримати рукотворному обʼєкту.
На думку вчених, отримані дані Voyager-1 можуть допомогти вченим зрозуміти, з чого складається міжзоряний простір за межами Сонячної системи та вивчити взаємодію між міжзоряним середовищем і сонячними вітрами — постійним потоком заряджених частинок, що виходять від зірки.
- У березні минулого року Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) припинило місію орбітального апарату SORCE. Він 17 років вивчав Сонце.
- У листопаді 2019 зонд Voyager-2 вперше надіслав дані з-поза меж Сонячної системи.