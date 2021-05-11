Космический аппарат Voyager-1 зафиксировал «непрерывный гул», доносящийся из-за пределов Солнечной системы, который может быть сигналом межзвездной плазмы.

Об этом пишет CNN.

Науке известно, что пространство между звёздами за пределами Солнечной системы не полностью состоит из пустоты. Однако выявить и измерить межзвездный материал ученым трудно. Теперь же они заявляют, что располагают более точным способом больше узнать об этом материале.

«Гул очень слабый и монотонный, потому что находится в узкой полосе частот. Это слабый, постоянный гул межзвездного газа», — заявила Стелла Кох Окер из Корнелльского университета.

Шум межзвёздной плазмы зонд засек на расстоянии в 23 миллиарда километров. Это первый случай, когда данные о пространстве за пределами Солнечной системы напрямую удалось получить рукотворному объекту.

По мнению ученых, полученные данные Voyager-1 также могут помочь ученым понять сущность межзвездного пространства за пределами Солнечной системы. Также понять взаимодействие между межзвездной средой и солнечными ветрами — постоянным потоком заряженных частиц, исходящих от звезды.