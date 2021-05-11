Королева Єлизавета ІІ вперше після смерті чоловіка відвідала великий публічний захід

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ провела перший великий публічний виступ після смерті чоловіка — герцога Единбурзького 9 квітня 2021 року. Вона була присутня на відкритті національного парламенту. Про це повідомляє BBC.

Це була перша офіційна поява монарха на публіці як глави держави і її перша зустріч за межами Віндзорського замку після смерті чоловіка. Принц Філіп протягом десятиліть супроводжував монарха на цьому заході. Однак після його смерті до королеви на церемонії відкриття приєднались син — принц Уельський і герцогиня Корнуолл.