Королева Елизавета II впервые после смерти мужа посетила большое публичное мероприятие

Королева Великобритании Елизавета II провела первое большое публичное выступление после смерти мужа — герцога Эдинбургского 9 апреля 2021 года. Она присутствовала на открытии национального парламента. Об этом сообщает BBC.

Это было первое официальное появление монарха на публике как главы государства и ее первая встреча за пределами Виндзорского замка после смерти мужа. Принц Филипп в течение десятилетий сопровождал королеву на этом мероприятии. Однако после его смерти к королеве на церемонии открытия присоединились сын — принц Уэльский и герцогиня Корнуолл.