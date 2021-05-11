Королева Елизавета II впервые после смерти мужа посетила большое публичное мероприятие

Королева Великобритании Елизавета II провела первое большое публичное выступление после смерти мужа — герцога Эдинбургского 9 апреля 2021 года. Она присутствовала на открытии национального парламента. Об этом сообщает BBC.
Это было первое официальное появление монарха на публике как главы государства и ее первая встреча за пределами Виндзорского замка после смерти мужа. Принц Филипп в течение десятилетий сопровождал королеву на этом мероприятии. Однако после его смерти к королеве на церемонии открытия присоединились сын — принц Уэльский и герцогиня Корнуолл.
На мероприятии монарх ознаменовала начало парламентской сессии, произнеся речь, в которой изложены законодательные планы правительства. В частности, правительство сосредоточится на восстановлении экономики от последствий пандемии, уделит внимание здравоохранению, экологическим технологиям и помощи бизнесу.
Чарльз в последний раз был рядом с матерью на мероприятии в октябре и декабре 2019 года, когда его отец Филипп подхватил инфекцию.
Мероприятие обычно известно своей пышностью, но в этом году было в сокращенном формате из-за пандемии. Депутаты и члены Палаты лордов были обязаны носить маски. Все присутствующие заранее сдали тесты на коронавирус.
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