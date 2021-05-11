АМКУ зупинив виділення 1,5 мільярда гривень на будівництво аеропорту у Дніпрі

Антимонопольний комітет зупинив фінансування будівництва аеропорту у Дніпрі з державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«Мінінфраструктури, всупереч закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», у встановлений строк та попри неодноразові нагадування АМКУ, не повідомило комітет про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 мільярда гривень», — заявили в АМКУ.

Комітет зʼясував, що отримувачами державної допомоги в рамках цього проєкту є Укрінфрапроект, держпідприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» та безпосередньо сам аеропорт.

«Оскільки Укрінфрапроект та ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Відтак у Комітету є підстави вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні», — заявили в комітеті.

АМКУ підкреслює, що відсутність повідомлення з боку Мінінфраструктури є порушенням законодавства. Це не дозволяє комітету оцінити заходи державної підтримки та не дозволяє проконтролювати надання державної допомоги.