АМКУ остановил выделение 1,5 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре

Антимонопольный комитет остановил финансирование строительства аэропорта в Днепре из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Мининфраструктуры, вопреки закону «О государственной помощи субъектам хозяйствования», в установленный срок и несмотря на неоднократные напоминания АМКУ, не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 миллиарда гривен», — заявили в АМКУ.

Комитет выяснил, что получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются Укринфрапроект, госпредприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» и непосредственно сам аэропорт.

«Поскольку Укринфрапроект и ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступна при обычных условиях. Поэтому у комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе», — заявили в комитете.

АМКУ подчеркивает, что отсутствие уведомления со стороны Мининфраструктуры является нарушением законодательства. Это не позволяет комитету оценить меры государственной поддержки и не позволяет проконтролировать предоставление государственной помощи.