Київський метрополітен повністю покрили 4G-звʼязком

Трійка найбільших мобільних операторів в Україні запустили стандарт мобільного звʼязку четвертого покоління (4G) на останній станції метро Києва — «Теремки».
Про це повідомляється на сторінці Vodafone Україна у Facebook.
«Тепер швидкісний 4G інтернет від Vodafone працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них — Теремки Повне 4G столичної підземки!», — йдеться у повідомленні.
Для роботи 4G в метро Києва оператори «Київстар», Vodafone Україна та lifecell використовують спільне обладнання від компанії Huawei.
- Наприкінці жовтня Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро. Таким чином новий стандарт запрацював на 45 з 46 станцій столичної підземки.
- 4G наразі доступний в діапазоні 1 800 МГц у майже 1,5 тисячі населених пунктів України для щонайменше 90% їхніх мешканців.