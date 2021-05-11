Київський метрополітен повністю покрили 4G-звʼязком

Трійка найбільших мобільних операторів в Україні запустили стандарт мобільного звʼязку четвертого покоління (4G) на останній станції метро Києва — «Теремки».

Про це повідомляється на сторінці Vodafone Україна у Facebook.

«Тепер швидкісний 4G інтернет від Vodafone працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них — Теремки Повне 4G столичної підземки!», — йдеться у повідомленні.

Для роботи 4G в метро Києва оператори «Київстар», Vodafone Україна та lifecell використовують спільне обладнання від компанії Huawei.