Киевский метрополитен полностью покрыли 4G-связью

Тройка крупнейших мобильных операторов в Украине запустили стандарт мобильной связи четвертого поколения (4G) на последней станции метро Киева — «Теремки».
Об этом сообщается на странице Vodafone Украины в Facebook.
«Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, ведь произошло подключение последней из них — «Теремки». Полное 4G столичной подземки», — говорится в сообщении.
Для работы 4G в метро Киева операторы «Киевстар», Vodafone Украины и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei.
- В конце октября Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Таким образом новый стандарт заработал в 45 из 46 станций столичной подземки.
- 4G доступен в диапазоне 1800 МГц в почти 1,5 тысячи населенных пунктов Украины для не менее 90% их жителей.