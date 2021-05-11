Киевский метрополитен полностью покрыли 4G-связью

Тройка крупнейших мобильных операторов в Украине запустили стандарт мобильной связи четвертого поколения (4G) на последней станции метро Киева — «Теремки».

Об этом сообщается на странице Vodafone Украины в Facebook.

«Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, ведь произошло подключение последней из них — «Теремки». Полное 4G столичной подземки», — говорится в сообщении.

Для работы 4G в метро Киева операторы «Киевстар», Vodafone Украины и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei.