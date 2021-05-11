«Кримська солідарність»: У Сімферополі російські силовики під час обшуків вбили чоловіка. Він нібито чинив опір

В окупованому Криму силовики ФСБ провели обшуки в селі Завітному і три обшуки в мікрорайоні Сімферополя Дубки, де під час затримання вбили уродженця Узбекистану Набі Рахімова.

Як повідомляє «Кримська солідарність», обшуки почалися рано-вранці.

Силовики оточили район біля будинку Рахімова і провели обшуки. Його дружину відвезли у відділок з питань міграції. Сам Рахімов перебував у Дубках, у недобудованому будинку, імовірно, по роботі. Туди приїхали силовики.

Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці обшуку проводити зйомку заборонили, а з будинку незабаром вивезли труп.

Як передають «Ґрати», адвокату Рахімова Ісляму Веліляєву пізніше повідомили, що його підзахисний застрелений при спробі чинити опір. У нього нібито були зброя та гранати. Порушено кримінальну справу «про посягання на життя співробітника правоохоронних органів». Після обшуку активісти виявили всередині будинку кров на підлозі та сліди вибуху на стінах.