«Крымская солидарность»: В Симферополе российские силовики во время обысков убили мужчину. Он якобы оказал сопротивление

В оккупированном Крыму силовики ФСБ провели обыски в селе Заветном и три обыска в микрорайоне Симферополя Дубки, где во время задержания убили уроженца Узбекистана Наби Рахимова.

Как сообщает «Крымская солидарность», обыски начались рано утром.

Силовики оцепили район возле дома Рахимова и провели обыски. Его жену увезли в отделение по вопросам миграции. Сам Рахимов находился в Дубках, в недостроенном доме, предположительно, по работе. Туда приехали силовики.

Соседи рассказали активистам, что слышали утром в доме перестрелку и взрыв. На месте обыска проводить съемку запретили, а из дома вскоре вывезли труп.

Как передают «Ґрати», адвокату Рахимова Исляму Велиляеву позднее сообщили, что его подзащитного застрелили при попытке оказать сопротивление. У него якобы были оружие и гранаты. Возбуждено уголовное дело «о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов». После обыска активисты обнаружили внутри дома кровь на полу и следы взрыва на стенах.