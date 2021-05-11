Том Круз відмовився від «Золотих глобусів» через скандал з журі премії

HFPA, яка складається з 86 журналістів-членів асоціації, присуджує премію «Золотий глобус». Наразі, як пише The Hollywood Reporter, у ній немає темношкірих.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до актора.

Том Круз за всю карʼєру отримував статуетки «Золотого глобусу» тричі: за найкращу чоловічу роль у фільмах «Джеррі Маґвайр» у 1997 році та «Народжений четвертого липня» у 1990-му, а також за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Магнолія» у 2000 році.

Що відбувається?

Скандал з HFPA розгорівся в лютому після публікації The Los Angeles Times про те, що з кінця 1990 років асоціація не запропонувала вступити до її лав жодному темношкірому. Крім того, у матеріалі йшлося про фінансові схеми HFPA — називали вкрай великі гонорари членів асоціації.

Після виходу матеріалу телекомпанія NBC, яка традиційно вела трансляцію церемонії вручення «Золотого глобусу», відмовилася це робити у 2022 році. Телеканал заявив, що готовий провести трансляцію у 2023 році, якщо до складу журі внесуть зміни.

Перед тим акторка Скарлетт Йоганссон заявила, що не співпрацюватиме з HFPA. «Я часто стикалася з сексистськими питаннями з боку членів HFPA і зауваженнями, які межують з домаганнями. Це причина того, чому протягом кількох років я відмовлялася брати участь в їхніх пресконференціях на підтримку своїх нових фільмів», — сказала акторка.

Стримінгові сервіси Netflix і Amazon Studios теж оголосили бойкот HFPA, відмовившись висувати свої фільми та серіали на премію «Золотий глобус».

Глава Netflix Тед Сарандос заявив, що платформа не працюватиме з HFPA, допоки асоціація не вирішить проблему інклюзивності та не будуть проведені більш суттєві зміни.

Зрештою, після шквалу критики HFPA пообіцяла провести реформу.