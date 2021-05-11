Том Круз отказался от «Золотых глобусов» из-за скандала с жюри премии

HFPA, которая состоит из 86 журналистов-членов ассоциации, присуждает премию «Золотой глобус». Сейчас, как пишет The Hollywood Reporter, в ней нет темнокожих.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к актеру.

Актер Том Круз вернул свои награды «Золотой глобус» Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.

Том Круз за всю карьеру получал статуэтки «Золотого глобуса» трижды: за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайер» в 1997 году и «Рожденный четвертого июля» в 1990-м, а также за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Магнолия» в 2000 году.

Что происходит?

Скандал с HFPA разгорелся в феврале после публикации The Los Angeles Times о том, что с конца 1990 годов ассоциация не предложила вступить в ее ряды ни одному темнокожему. Кроме того, в материале шла речь о финансовых схемах HFPA — называли чрезвычайно большие гонорары членов ассоциации.

После выхода материала телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения «Золотого глобуса», отказалась это делать в 2022 году. Телеканал заявил, что готов провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри внесут изменения.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что не будет сотрудничать с HFPA. «Я часто сталкивалась с сексистскими вопросами со стороны членов HFPA и замечаниями, которые граничат с домогательствами. Это причина того, почему на протяжении нескольких лет я отказывалась участвовать в их пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов», — сказала актриса.

Стриминговые сервисы Netflix и Amazon Studios тоже объявили бойкот HFPA, отказавшись выдвигать свои фильмы и сериалы на премию «Золотой глобус».

Глава Netflix Тед Сарандос заявил, что платформа не будет работать с HFPA до тех пор, пока ассоциация не решит проблему инклюзивности и не будут проведены более существенные изменения.

В итоге, после шквала критики HFPA пообещала провести реформу.