Майку Майкла Джордана продали на аукціоні за $1,38 мільйона. Це рекорд для форми спортсмена

Майку американського баскетболіста Майкла Джордана, в якій він виступав у 1982 році за Університет Північної Кароліни, продали на аукціоні за $1,38 мільйона. Це рекордна сума за форму спортсмена.

Про це повідомляє BBC.

Блакитна майка з номером 23 була на фото з гри у сезоні 1982—1983. Завдяки успішним виступам за Університет у 1984 році Джордан був обраний на драфті Національної баскетбольної асоціації (NBA). Після цього він увійшов до складу команди Chicago Bulls.